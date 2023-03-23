Tekerlekli sandalye teniste Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri start aldı

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ANTALYA (AA) - Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin açılış töreni, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademi tesislerinde başlayan şampiyonada, 15 ülkeden 100 sporcu mücadele veriyor.

TBESF Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan, organizasyonun açılış seremonisinde, Türkiye'nin tekerlekli sandalye tenis branşında çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şampiyonlar yetiştirme hedeflerinden bahseden İnan, "Bir başarı hikayemiz var. Çocuklarımıza destek ve fırsat verirsek, büyük başarı kazanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

26 Mart'ta sona erecek yarışma sonunda dereceye girecek takımlar, 2-8 Mayıs'ta BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası'na katılacak.





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