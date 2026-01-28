Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:49
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin, 18 Ağustos 2025'te Kemer ilçesinde kaldığı otelde ölü bulunan ve otopsi sonucunda "uyuşturucu zehirlenmesi" tespit edilen kişinin şüpheli ölüm olayıyla bağlantısı olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

