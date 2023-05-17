Kalkan-Fethiye kara yolu yapım çalışmaları sürüyor

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ANTALYA - Kalkan-Fethiye kara yolu yapım çalışmalarının ağustosta bitirilmesi hedefleniyor.



Toplam uzunluğu 51,10 kilometre ve platform genişliği 24 metre olan projede yolun 30 kilometrelik kısmı Kaş ilçesi tarafında yer alıyor. 7 alt, 1 üst geçit, 1 köprü, çeşitli ebatlarda 157 menfez, 22 hemzemin ile 1 geri dönüş ve 2 farklı seviyeli kavşağın yer aldığı projede üst yapı imalatlarının tamamlandığı, toprak tesviye, büyük sanat yapıları, alt ve üst geçit işleriyle köprü imalatının sürdüğü kaydedildi.



Yolun tamamlanmasıyla trafiğin rahatlamasının yanı sıra zaman ve yakıt tasarrufu da sağlanmış olacak.



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