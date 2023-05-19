Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkez ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

-Serik

Serik ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından, Cumhuriyet Caddesi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Atatürk'ün gençlere emaneti olduğunu belirterek, bu emanetin yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Folklor ve jimnastik gösterilerinin ardından program, çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

-Kumluca

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Karatepe Stadı'nda devam eden kutlamalara, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları, spor ve yağlı güreş gösterilerinin yapıldığı kutlama programda, tören alanından geçiş yapan Türkiye'nin yeri otomobili TOGG, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

-Finike

Finike ilçesindeki Yunuslu Park'ta düzenlenen törene, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Alanya

Alanya'da Atatürk Anıtı önündeki kutlamalara Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.

Törende konuşan Alanya Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, 19 Mayıs'ın tarihin yeni ve şanlı bir sayfasının açıldığı gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs gençliğin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır. Vatana borç, Türklüğe sadakat, Allah'a yemin, şehitlerimize verilen söz, kurtuluşun ilk adımıdır. Bilimden sanata, sanayiden spora, eğitimden ahlaka her alanda aydınlık Türkiye'nin mührüdür." dedi.

Şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin ardından katılımcılar, Alanya Limanı'na demirleyen TCG Göksu adlı askeri gemiyi ziyaret etti.

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