Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kepez, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 30 bin 410 makaron (filtreli sigara kağıdı), 200 kilogram tütün, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 1135 elektronik sigara malzemesi, 250 TAPDK bandrolü, 437 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve 24 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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