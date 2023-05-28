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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki otomobil, Antalya-Korkuteli kara yolunun Nebiler Mahallesi'ne dönüş kavşağında İ.S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü E.Ç. ile aynı araçta bulunan D.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücü İ.S. ve aynı otomobildeki S.P. hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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