Kaş'ta, şarkıcı Demet Akalın konser verdi

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kaş ilçesinde, şarkıcı Demet Akalın konser verdi.



24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla buluştu. Kaş Limanı’nda konser alanını dolduran vatandaşlara şarkılarını söyleyen Akalın'a sahnede dansçıları eşlik etti.

Şarkıları sanatçıyla birlikte söyleyen vatandaşlar, konser coşkusuna ortak oldu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konser dolayısıyla Demet Akalın’a teşekkür ederek, çiçek ve Antik Kent Patara temalı tablo takdim etti.

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