Stat:CorendonAirlines Park Antalya Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Saric), Storm (Dk. 80 Samet Karakoç), Ballet, Van de Streek (Dk. 81 Abdülkadir Ömür) Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Mert Müldür) (Dk. 87 Musaba), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 87 Brown), Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek (Dk. 74 Fred), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Nene), Cherif Goller: Dk. 43 Levent Mercan (Kendi kalesine), Dk. 49 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 63 Cherif, Dk. 69 Veysel Sarı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe) ANTALYA

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.