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        Antalyaspor'un 2023-2024 sezonu kombine biletleri satışa çıktı

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        Giriş: 07.07.2023 - 11:50
        Antalyaspor'un 2023-2024 sezonu kombine biletleri satışa çıktı

        ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nı doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 125 ile 7 bin lira arasında değişiklik gösteren Akdeniz ekibinde, 7-18 Temmuz'da geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftara aynı koltuğu alma fırsatı sağlanacak.

        Bu ayrıcalık, 18 Temmuz'da sona erecek. Tüm koltukların satışları ise 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

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