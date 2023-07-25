Antalya'nın "Çoban Haritası" çıkarılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince, hayvancılığı sürdürmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla "Çoban Haritası" projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya'da hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesi, çobanların eksiklik ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için Çoban Haritası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, oluşturulacak Çoban Haritası için kentte hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yaz aylarında yaylaya çıkan üreticileri yerinde ziyaret edip inceleme yapıyor.

Bu kapsamda ilk ziyareti Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesi'ne yapan ekipler, burada yaşayan çobanların yaşam mücadelesini yerinde görüp, incelerken, veterinerler de hayvanlara ücretsiz muayene hizmeti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, kırsal kesimlerde yaşayan çobanlara destek olmak amacıyla bir çalışma yaptıklarını belirtti.

İmecik Mahallesi'nde hayvancılık faaliyetini sürdüren üreticileri ziyaret ederek eksiklerini dinlediklerini kaydeden Çürek, "Tüm yetiştiricilerin bilgilerini alarak, konumlarını belirledik ne kadar hayvanları olduğunu tespit ettik. Kırsal kesimdeki vatandaşların ihtiyaç listesi belirlenip çoban haritasını çıkardıktan sonra çobanlarımızın yaylalardan inmeden ihtiyaçlarını yerinde temin etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İmecik Mahalle sakinlerinden Bekir Demir ise kırsal kesimlerde hayvancılık yapmanın kolay olmadığını ve hayvanlarının su ihtiyaçlarını gidermede zorluk yaşadıklarını aktardı.

Hayvancılık ile uğraşan Müjdat Kaba da hava sıcaklığının yükseldiği yaz mevsiminde 2-3 ay yaylalarda kaldıklarını dile getirdi.

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak da kendisinin de hayvancılıkla uğraştığının ve bu projenin işlerini daha kolaylaştıracağını kaydetti.​​​​​​​