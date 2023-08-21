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        Antalya Kemer'deki ters evi 7 ayda 9 bin kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:42
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        Antalya Kemer'deki ters evi 7 ayda 9 bin kişi ziyaret etti
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dış görüntüsünden içindeki eşyalara kadar her şeyiyle baş aşağı olan "ters ev" yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kemer Belediyesi tarafından sürdürülebilir turizm projeleri kapsamında yaptırılan "Kemer Villa" isimli ters ev, içindeki televizyon, yatak odası, klima, oturma grupları ve masalar gibi tüm eşyaların tavanda baş aşağı şekilde durmasıyla ziyaretçilerini farklı bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor.

        İçindekilere tavanda yürüyormuş hissi veren evi, ocak-temmuz döneminde 2 bin 616'sı yabancı 9 bin 296 kişi ziyaret etti. Her şeyin ters yapıldığı yapı, farklı simetri algısıyla ziyaretçilerinin hem güzel vakit geçirmesini sağlıyor hem de baş dönmesi hissi yaşatıyor.

        Ters eve gelen yerli ve yabancı misafirler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

        İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'de turizme katkı sağlayan projelere önem verdiklerini belirterek, ters evin, ziyaretçilerin dikkatini çektiğini ifade etti.

        Ters evi Atatürk Parkı Projesi kapsamında parkın içine yaptıklarını aktaran Topaloğlu, "Bu yapı, Kemer'e yeni heyecan kazandırdı. Ziyaretçiler, burayı deneyimleyerek eğlenceli vakit geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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