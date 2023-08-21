Antalya'da meralardaki çekirgelere karşı "hindili" mücadele

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince meraları istila eden çekirgelerle mücadele için çobanlara hindi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, çekirgenin yoğun olduğu Eynif Ovası başta olmak üzere Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı ve Serik ilçelerinin kırsalında çobanlara hindi palazları ve yem teslim edildi.

Çalışmayla çekirgelere karşı yapılan ağır ilaçlamanın çevreye ve hayvanlara verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, geçen yıl başlattıkları çekirgelere karşı hindilerle biyolojik mücadeleden başarılı sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Kalan çekirgelerin toplanması için hindi desteğini sürdürdüklerini aktaran Çürek, şunları kaydetti:

"Hindiler çekirgeleri toplarken hayvanların tüketeceği otların yeşermesi için de fırsat kalıyor. Hindiler sayesinde çekirge popülasyonunda ciddi azalma oldu. Projenin sürdürülebilirliği için bu yıl da hindi dağıtıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan çobanlarımız hindi yetiştiriciliğini de öğrendi. Çobanlarımıza yeni gelir kaynağı oluşturuldu. Çobanlarımıza hindi palazı hibe ediyoruz. Yem desteği de veriyoruz."

Akseki Değirmenlik Sulama Kooperatifi üyesi Engin Girgin, kış aylarında karın az olması nedeniyle çekirgeyle böcek popülasyonunun da arttığını, bunların da meyve ve sebzelere zarar verdiğini dile getirdi.

İbradı'nın Başlar Mahalle Muhtarı Bekir İbiş, çekirge istilasından hindiler sayesinde kurtulmaya çalışacaklarını aktardı.

Serik ilçesi Kozan Mahallesi'nden Süleyman Gül ise hibe edilen hindi palazlarının kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için üretimin arttırılmasına teşvik edici olduğunu kaydetti.

Elmalı'nın Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert de hindiler sayesinde çekirge sürüleriyle arazilere kimyasal zarar vermeden mücadele edildiğini bildirdi.