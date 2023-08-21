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        Pendikspor, Alanyasporlu Lusamba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:44
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        Pendikspor, Alanyasporlu Lusamba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
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        ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'nın bir yıllığına kiralanması için Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, kadrosunda bulunan Lusamba'nın kiralanması için Pendikspor ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Futbolcumuz Arnaud Rene Lusamba'nın, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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