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        Antalya'da ahıra giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:34
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        Antalya'da ahıra giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 16 kuzu telef oldu.

        Belen Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İbrahim Ilgaz'a ait ahıra kurtlar girdi.

        Kurtların saldırısı sonucu ahırda bulunan hayvanlardan 16 kuzu telef oldu, 3 kuzu ise kayboldu.

        İbrahim Ilgaz, gazetecilere, evlerinin yanında bulunan ahıra kurtların girdiğini belirterek, "16 kuzumuzu yedikleri belirlendi. 3 kuzumuz da kaybolmuştur. Zararımız 120 bin lira civarındadır. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Yetkililerden zararımızın giderilmesini istiyorum." dedi

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