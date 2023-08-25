Finike'de yeni aile sağlığı merkezi açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Portakal Çiçeği Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, Eski Mahalle, Karşıyaka, Kale, Kızılca ve Boldağ mahallelerine hizmet verecek olan aile sağlığı merkezinin açıldığını bildirdi.

Merkezde, iki aile hekimi, iki hemşire ve 1 hizmetli personelin görev aldığını aktaran Çelik, katkıda bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile hayırseverlere teşekkür etti.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Erdoğan Ulutaş da vatandaşın uzak yerlere gitmeden Portakal Çiçeği Aile Sağlığı Merkezinde tedavi olabileceğini bildirdi.