        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatta, Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ülkelerine ocak-kasım döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 milyar dolar artıda ve bu artış devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:15
        Gültepe, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, istişarede bulunmak, sorunları, sıkıntıları ve özellikle ihracatla ilgili konuları konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Katılımcıları da dinlediklerini belirten Gültepe, hem ihracat değerlendirmesi hem de bilgilendirme yapmak için programı düzenlediklerini ifade etti.

        Türkiye'nin ihracatının 2015-2025 yılları arasındaki değişimini anlatan Gültepe, özellikle Kovid-19 salgını sürecinden sonraki artışa dikkati çekti.

        Bu sene de ihracatta yüzde 3,5'a yakın artış olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

        "Ocak-kasım döneminde sektörel bazda ihracatta otomotiv, savunma ve havacılık, kimyevi maddeler sektörlerinde büyük artışlar var. Otomotiv sektörü geçen yıla göre 4 milyar dolar artı yaptı. Savunma ve havacılık 1,7 milyar dolar, kimyevi maddelerde ise 1,2 milyar dolar artış yaşandı. İhracatta, Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ülkelerine ocak-kasım döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 milyar dolar artıda ve bu artış devam ediyor."

        Gültepe, ihracatta en fazla yükselen ülkelere de değinerek, Almanya'da yüzde 8,6 artış olduğunu, İngiltere'nin çok iyi gittiğini ve tüm sektörlerde artış yaşandığını bildirdi.

        Suriye'ye ihracatın da önemli oranda arttığını aktaran Gültepe, "Özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgemizde yüzde 54’e yakın artış var. 3 milyar doların üzerine çıkıyor, gıda sektörleri bu konuda öncülük ediyor." diye konuştu.

        Otomotiv ihracatında üç firmanın öne çıktığını dile getiren Gültepe, ihracatın tabana yayılması gerektiğini vurguladı.

        TİM olarak yaptıkları çalışmalara değinen Gültepe, yeşil dönüşümle ilgili sıkı çalışma içinde olduklarını ve tüm sektörlerin buna hazır olması gerektiğini kaydetti.

        Gültepe, döviz dönüşüm desteğinin Nisan 2026'ya kadar uzatıldığını ifade ederek, Türk Eximbank tarafından ihracatçılara 2025'te yaklaşık 50 milyar dolar destek sağlandığını sözlerine ekledi.

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da programın önemli bir buluşma olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından "İhracatçılar için Finansman Destekleri Toplantısı" basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

