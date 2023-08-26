Kaymakam Çelik Atatürk'ün koruması Hasan Çavuş'un kabrini ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koruması Finikeli Hasan Çavuş lakaplı Hasan Öztürk'ün mezarını ziyaret etti.

29 Ekim 1998'de cumhuriyetin kuruluşunun 75. yılı kutlama törenleri olduğu gün vefat eden Öztürk, dualarla kabri başında anıldı.

Çelik burada yaptığı konuşmada, "Başta Gazi Mustafa Kemal ve tüm silah arkadaşları olmak üzere, Finikeli hemşehrimiz Hasan Çavuş gibi vatan, millet, bayrak uğrunda ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza hizmet eden tüm vatan evlatlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.​​​​​​​