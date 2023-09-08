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        "Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başladı

        Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen "Türk'ün ilk er meydanı" Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:32
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        "Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı başladı
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        Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlarda yer alıyor.

        Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 671'inci kez, pehlivanlara ev sahipliği yapıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

        Temsili "Yörük Göçü" etkinliğiyle başlayan organizasyon, güreş müsabakalarıyla devam ediyor. Bugün minikler ile küçüklerin mücadelesiyle başlayan güreşlerde, yarın büyükler, başpehlivan, pazar günü de başpehlivanların final karşılaşmaları yapılacak.

        Kırkpınar'ın son başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 başpehlivan ile 1200 sporcu er meydanında mücadele edecek.

        - Gündüz güreş heyecanı, akşam konser coşkusu

        İlçede güreş coşkusu konser etkinlikleriyle 5 Eylül'de başladı. İlk gün şarkıcı Hadise, ikinci gün şarkıcı Linet, dün de şarkıcı Koray Avcı sahne aldı. Şarkıcılar seslendirdikleri eserleriyle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

        Etkinlik kapsamında bugün akşam şarkıcı Edis, yarın da şarkıcı Yıldız Tilbe sahneye çıkacak.

        - Elmalı'da tarihe not düşülen güreşler

        Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ile Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damga vurdu.

        Ahmet Taşçı, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise 6 kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı.

        Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

        "Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

        Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

        Elmalı Yağlı Güreşleri'nin geçen yılki başpehlivanı ise Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz oldu.

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