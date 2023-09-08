Demre Belediye Başkanı Cengiz, çiftçilerle buluştu

Cengiz, serada dikim yapan üreticileri ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

İlçenin tarım ve turizm konusunda ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Cengiz, "Üreticilerimiz, zor şartlarda üretim yapıyorlar. Ürettiklerini de hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyorlar." dedi.

Cengiz, çiftçilere bol ve bereketli ürünler yetiştirmelerini diledi.