Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Korkuteli istikametinden gelen E.K'nin kullandığı 07 AUJ 291 plakalı otomobil, Elmalı ilçesi Yeni Mahalle yakınlarında A.T. yönetimindeki 06 BB 288 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 07 AUJ 291 plakalı araçta yaralanan Yasin Akbaş, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Elmalı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan sürücüler E.K, A.T. ile her iki araçta bulunan H.D, Z.T. ve Y.K. Antalya ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!

        Benzer Haberler

        Kritik seviye altına inen gölden 'vahşi sulama' devam ediyor
        Kritik seviye altına inen gölden 'vahşi sulama' devam ediyor
        Perseid'in 'ateş topu', Seferihisar'da görüntülendi
        Perseid'in 'ateş topu', Seferihisar'da görüntülendi
        Trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
        671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
        Otomobil eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi; kaza anı ka...
        Otomobil eczanenin camekanına çarptıktan sonra restorana girdi; kaza anı ka...