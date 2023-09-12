Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Toroslar'daki Çimi Yaylası'nda süt ürünleri sıcaktan obruklarda korunuyor

        MUSTAFA HATİPOĞLU - Sıcak yaz aylarını Antalya'nın Akseki ilçesi sınırlarındaki 1900 metre yüksekliğe sahip Çimi Yaylası'nda geçirenler, derinliği 50 metreyi bulan obrukları buzdolabı gibi kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar'daki Çimi Yaylası'nda süt ürünleri sıcaktan obruklarda korunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havaların ısınmasıyla Çimi Yaylası'na çıkan yöre halkı, kış ayları gelinceye kadar yaşamlarını bölgede kurdukları barakalarda sürdürüyor.

        Burada kimi yaylacılar hayvancılık ve arıcılıkla uğraşırken kimileri ise yüksek rakımda doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarıyor.

        Yaylacılar elektriğin olmadığı bu noktada gıdalarını sıcaklığın sıfır ile 5 derece arasında değiştiği derin obruklarda saklıyor.

        Geçmişte inilip çıkılması oldukça zor olan bu noktalara, artık yöre halkının kendi imkanlarıyla yaptırdığı merdivenlerden ulaşılıyor.

        Yaylalar, yaz sıcağının kavurucu etkisinin en fazla hissedildiği zamanlarda oldukça serin olan havası dolayısıyla tercih ediliyor.

        Bölgede yaşamını sürdürenler peynir, yoğurt ve tereyağı gibi gıdaları doğal serinliğin olduğu obruklarda aylarca bozulmadan muhafaza ediyor.

        Çimi Yaylası Kuyu mevkisindeki obrukların en büyüğünün derinliği 50 metreyi buluyor. Kış aylarında yağan kar, yazın kavurucu sıcaklarında bile obruklardan kalkmıyor.

        Yaylada hayvanlarını otlatan çobanlar da yaylaya gelen vatandaşlara et ve süt ürünleri satıyor. Bu ürünleri alanlar, obrukları soğuk hava deposu gibi kullanıyor.

        Yaylada yaşamını sürdüren Hasan Arıcı, AA muhabirine, obrukların doğal buzdolabı olduğunu söyledi.

        Bölge sakinlerinin yiyeceklerini obruklarda muhafaza ettiğini anlatan Arıcı, "Burada elektriğimiz olmadığından gıdalarımızı buzdolabındaymış gibi obruklarda koruyoruz. Doğal soğuk hava deposunda bekleyen meşhur peynirimizin tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Buzdolabına girmemiş, rafta beklememiş ürünler çok doğal. Buraya merdiven yaptırdık. Daha önceleri çok zordu. Ürünleri ipe bağlayıp çekiyorduk. Burası bizim doğal soğuk hava depomuzdur." dedi.

        Mevlüt Arıcı da obrukların doğal buzdolabı olduğunu ifade ederek "Elektrik ve enerji masrafı olmadan burada peynirimizi, çökeleğimizi, keşimizi ve buna benzer gıdalarımızı saklıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman da evimize götürüp tüketiyoruz. Burası çok organik bir ortam ve sıcak havalarda bile üşüyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        İsmail Kür'ün şüpheli ölümünün ardındaki gizem araştırılıyor
        İsmail Kür'ün şüpheli ölümünün ardındaki gizem araştırılıyor
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi

        Benzer Haberler

        Antalya kıyılarında süren arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi
        Antalya kıyılarında süren arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi
        Edremit Körfezi'nden 4 bin metrekare 'hayalet ağ' toplandı; ağa takılan bal...
        Edremit Körfezi'nden 4 bin metrekare 'hayalet ağ' toplandı; ağa takılan bal...
        Türkiye, Azerbaycan'ın ekonomik bölgesine rol model
        Türkiye, Azerbaycan'ın ekonomik bölgesine rol model
        Alıkonulan GPS takip cihazlı gökdoğan, kurtarılıp doğaya salındı
        Alıkonulan GPS takip cihazlı gökdoğan, kurtarılıp doğaya salındı
        Kepez'de tekvando kurslarındaki yaş ortalaması 9'a indi
        Kepez'de tekvando kurslarındaki yaş ortalaması 9'a indi
        Turizmciler, toplu gayrimenkul alan yabancıların denetlenmesini istiyor
        Turizmciler, toplu gayrimenkul alan yabancıların denetlenmesini istiyor