Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kontur firmasına ait 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü, Antalya- Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde aynı güzergahta seyreden 57 ABN 021 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.