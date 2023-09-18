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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile 23 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:39
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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile 23 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

        Diğer futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

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