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        Milletvekili Uslu, Köyre Yöresel Ürünler etkinliğine katıldı

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde düzenlenen "Köyre Yöresel Ürünler" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:23
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        Milletvekili Uslu, Köyre Yöresel Ürünler etkinliğine katıldı
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde düzenlenen "Köyre Yöresel Ürünler" etkinliğine katıldı.

        Kaş Belediyesince eski adı "Köyre" olan Gürsu Mahallesi'nde ikincisi gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü.

        Uslu, programda yaptığı konuşmada, Kaş'ta çocukluğunun, gençliğinin geçtiğini belirterek, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Gürsu Muhtarı Eyüp Armutçu’ya teşekkür eden Uslu, "Köyremizin tahini, nar ekşisi ve pekmezi özel ürünler. Bu özel ürünlerin üretimi, markalaştırılması ve pazarlanması için desteğimiz devam edecek. Bu coğrafyanın dünyaya transfer edilmesi gereken bir özelliği de kültürüdür. Kültürümüzü de koruyacağız, doğamızı da koruyacağız, yöresel ürünlerimizi de koruyacağız." diye konuştu.

        Etkinlik çerçevesinde üzüm pekmezi, nar ekşisi, eski usul tarhana, zeytin çıtlatma ve dövme ayran yapıldı. Katılımcılar susam, susamın kavrulması ve geleneksel taş değirmende tahin yapılması aşamalarını inceledi. Değirmenden çıkan taze ve sıcak tahin ikramı yapıldı.

        Yarışmaların gerçekleştirildiği etkinliğe, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem de katıldı.

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