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        Okçulukta "2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası" Antalya'da sona erdi

        Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:26
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        Okçulukta "2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası" Antalya'da sona erdi
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        Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı.

        Şampiyonada 41 ilden 9-12 yaş 402 kız ve 410 erkek sporcu, derece elde etmek için mücadele verdi.

        Dün başlayan şampiyona, bugün yapılan atışlarla sona erdi.

        Organizasyonda, 9-10 yaş klasik yay erkeklerde, Ahmet Mirza Şanlı (Ankara GSM Spor Kulübü), kadınlarda Nisanur Yıldırım (Gelibolu Troya Okçuluk Spor Kulübü), 11-12 yaş klasik yay erkeklerde Selman Göral (Altınok Okçuluk Spor Kulübü), kadınlarda Zeynep Ada Küçük Ankara GSM Spor Kulübü), 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Kerem Kızıltuğ (Fokus Okçuluk Spor Kulübü), kadınlarda ise Eflal Duru Kaya (Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) birinci oldu.

        Takımlarda ise 9-10 yaş klasik yay erkeklerde, Vedat Erbay Spor Akademi sporcuları Osman Ataberk Çeliktürk, Fevzi Alp Çıtak, Hasan Timur Örsoğlu, kadınlarda Altinok Okçuluk Spor Kulübü sporcuları Melek Nihle Beytur, Hale Eda Kalkan, Burcu Öncel, 11-12 yaş klasik yay erkeklerde, Altinok Okçuluk Spor Kulübü'nden Demir Kaan Bayman, Selman Göral, Mehmed Musab Saymaz, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Elif Erva Pehlivan, Berru Turan, Beyza Yüksektepe birincilik elde etti.

        11-12 yaş makaralı yay erkek takımlarda, Okçular Vakfi Spor Kulübünden Haktan Çelik, Ömer Asaf Doruk Yunus Emre Fenerci, kadınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Defne Demir, Eflal Duru Kaya, Elizan Yıldız altın madalya kazanan isimler oldu.

        Düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupa verildi.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine festival havasında 2 gün süren şampiyonaya yoğun katılım gerçekleştiğini söyledi.

        Sporcuların Antalya'da güzel havada, dünyanın en önemli ve ünlü sahalarından biri olan Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde yarışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Ergin, "Umut ediyorum ki buradan Mete Gazoz'un elde ettiği başarılardan çok daha iyilerini elde edecek, ülkemizi çok uzun yıllar uluslararası arenada başarıyla temsil edecek bir çok sporcumuz çıkacaktır. Çünkü artık Türk okçuluğu her geçen gün antrenörleriyle, kulüpleriyle, tüm elementleriyle kendisini geliştirerek çok daha iyi şartlar altında çalışarak ilerlemeye devam ediyor. Burada bunun bir örneğini görüyoruz. Geçmiş yıllarla kıyaslarsak sporcularımızın bu küçük yaşta bile gösterdikleri pozitif performans ve spor performansı çok değerli. Sporcuların çok geliştiğini gösteriyor. Bu da bizim için çok değerli bir göstergedir." dedi.

        Şampiyonanın ana sponsoru olan Navek Sportif Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Demirkan da okçuluğa verdikleri desteği sürdüreceklerini kaydetti.

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