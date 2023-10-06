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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, galibiyete odaklandı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, "Bütün önceliğimiz Kayseri maçı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:31
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, galibiyete odaklandı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, "Bütün önceliğimiz Kayseri maçı" dedi.

        İlk dört haftada üç galibiyet alan Antalya ekibi, beşinci haftada Melikgazi Kayseri Basketbol ile yarın 15.00'te deplasmanda karşılaşacak.

        Ligde yedi puana ulaşarak, sekizer puanlı Fenerbahçe Alagöz Holding ve OGM Ormanspor'un ardından üçüncü sırada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ikisi FIBA Avrupa Kupası Elemeleri olmak üzere altı resmi karşılaşmaya çıktıklarını hatırlattı.

        Erdem, oyuncuları üç haftada çıktıkları altı karşılaşmadaki özverili mücadelelerden dolayı kutladı, teknik ekibinden de memnun olduğunu vurguladı.

        Ligde ve gruplara kaldıkları FIBA Avrupa Kupası'nda yoğun maç programıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

        "Portekiz'den Avrupa Kupası'nda gruplara kalmanın gururuyla ülkemize döndük. İki gün sonra ise ligde Emlak Konut maçına aşırı yorgun çıktık ve rakibimize kaybettik. Toplam altı maç oynadık, beşini kazandık. Bu çok ciddi bir başarı. Bu kulüp, bu takım ilk oluşturulduğunda hiç kimse bu performansı beklemiyordu. Üç günde bir maç oynayacağız. Buna alışmak zorundayız."

        Erdem, Melikgazi Kayseri Basketbol maçının zor geçeceğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kayseri, çok zor bir deplasman. Rakibimiz iyi kadroya sahip. Kayseri halkı, kadın basketbolunu çok biliyor ve tribünleri dolduruyor. Zor bir deplasmana gidiyoruz, bunu biliyoruz. Bütün önceliğimiz Kayseri maçı. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı tamamladık. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla tamamlayıp hemen akabinde pazartesi günü Avrupa Kupası grup karşılaşması için Fransa'ya gideceğiz. 11 Ekim Çarşamba günü Bourges maçı da zor olacak. Kolay maç yok."

        Maçlarındaki taraftar sayısının her geçen gün artmasını dileyen Erdem, kent halkından kendilerini yakından takip edip desteklemelerini ve tribünleri doldurmalarını istedi.

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