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        Antalya'da arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler devam ediyor

        Antalya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının bünyesindeki arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:22
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        Antalya'da arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler devam ediyor
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        Antalya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının bünyesindeki arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitimler sürüyor.

        AFAD görevlilerince verilen eğitimlerde, ekipler, afet durumunda profesyonel anlamda nasıl arama kurtarma faaliyeti yürüteceklerini öğreniyor.

        Hayrat Arama Kurtarma ekipleri de Antalya'daki AFAD alanlarında uygulamalı eğitimlere katılıyor.

        Hayrat Arama Kurtarma Ekip Başkanı Mustafa Ünaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ekiplerinin AFAD koordinasyonundaki akreditasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Antalya'da ekiplerin ilk eğitimlerini almaya başladığını aktaran Ünaldı, şöyle konuşu:

        "Hayrat olarak AFAD'ta arama kurtarma birimi üzerine 7 akredite ekibimiz var. Şu an ağır seviyedeki bir ekip içinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Antalya'da yürüttüğümüz bu çalışma, kapasitemizi artırmaya yönelik, kentsel arama kurtarma düzeyindedir. Antalya'daki iki ekibimiz için de ayrı ayrı akreditasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 35 bölgede akreditasyon çalışmalarımız eş zamanlı devam ediyor. Profesyonel anlamda 1200 arama kurtarma personelimizle çalışmalarımızı sahada yürütmeye devam ediyoruz."

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