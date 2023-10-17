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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:16
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirledikleri 21 adrese, 3 özel harekat timi, 2 insansız hava aracı ve 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı 55 ekip ve 200 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve para ele geçirildi.

        Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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