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        Alanya'da "abart egzoz" denetiminde 56 sürücüye ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 56 sürücüye 49 bin 80 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:44
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        Alanya'da "abart egzoz" denetiminde 56 sürücüye ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 56 sürücüye 49 bin 80 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar üzerinde çalışma yapıldı.

        İlçenin farklı noktalarındaki denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına abart egzoz takan ve süspansiyon sistemlerinde değişiklik yapan otomobil sürücüleri tespit edildi.

        Uygulamada, 5 araç trafikten men edildi, 56 sürücüye toplam 49 bin 80 lira ceza kesildi.

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