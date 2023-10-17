Antalya'da sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Konyaaltı Sahili'nde 2 kişinin hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucu, Liman Mahallesi Boğaçay Caddesi Akdeniz Bulvarı'nın sahil kısmında yaşanan olayla ilgili Ukraynalı V.A. ve D.B'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlıların yarın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.