Antalya Valisi Şahin, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta incelemelerde bulundu Antalya Valisi Hulusi Şahin, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine İbradı'dan başlayan Şahin, Kaymakam İsmail Demirtaş ve Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Kendine özgü mimarisi ve tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı olan düğmeli evlerin yer aldığı Ormana Mahallesi'ni ziyaret eden Şahin, Ormana Çarşı İçi Sokakları Sağlıklaştırma Projesi ve Çevre Düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

İbradı ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin 1'inci, Avrupa'nın 3'üncü en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nı da ziyaret eden Şahin, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının yöresel mimariye uygun olarak yapımını sürdürdüğü İbradı İlçe Halk Kütüphanesi ile hizmete açılan Necla-Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İkinci ilçe ziyaretini Akseki'ye gerçekleştiren Şahin, Kaymakam Saliha Karataş ile ilçede yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak Gündoğmuş ilçesine geçen Vali Şahin, temaslarına Kaymakam Murat Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i ziyaret ederek başladı.

Vali Şahin, ziyaretin ardından Manavgat yangınında zarar gören vatandaşlar için yapılan Yangın Afet Evleri'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.