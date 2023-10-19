Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz. Biz büyük bir gayret gösteriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm diplomatik kanalları en etkili şekilde kullanarak, tüm muhataplarıyla sürekli görüşmeler yaparak bu acının derhal durması için olağanüstü bir çaba gösteriyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz. Biz büyük bir gayret gösteriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm diplomatik kanalları en etkili şekilde kullanarak, tüm muhataplarıyla sürekli görüşmeler yaparak bu acının derhal durması için olağanüstü bir çaba gösteriyor." dedi.

Kacır, Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle dünyanın en şerefli milletine, Türk milletine hizmet ettiğini söyleyen Kacır, şunları dile getirdi:

"Türk milleti, tarih boyunca dünyanın en kuvvetli devletlerini kurmuş ama ne kadar kuvvetli olursa olsun hiç kimseye zulmetmemiş bir millet. Türk milleti, medeniyet değerlerini, adaleti, merhameti insanlıkla buluşturmuş bir millet. Gittiği tüm coğrafyalara, tüm topraklara, tüm ülkelere, tüm şehirlere barış götürmüş, merhamet götürmüş, selamet götürmüş, huzur götürmüş bir millet. Böylelikle adım attığı topraklarda yüzyıllar boyunca da kalmayı başarmış bir millet fakat görüyoruz ki bugünün dünyasında kendini güçlü zannedenler pek öyle değiller. İşte 12 gündür Orta Doğu, kutsal Filistin toprağı, yine kan ve gözyaşına şahit oluyor."

Bakan Kacır, kutsal topraklarda acının, zulmün ve işgalin yaşandığına dikkati çekti.

Önceki akşam Gazze'de bir hastanenin bombalandığını anımsatan Kacır, çocukların, kadınların, masumların, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastanenin gözü dönmüş zalimlerce hedef alındığını belirtti.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz. Biz büyük bir gayret gösteriyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm diplomatik kanalları en etkili şekilde kullanarak, tüm muhataplarıyla sürekli görüşmeler yaparak bu acının derhal durması için olağanüstü bir çaba gösteriyor ama bize düşen bu ülkeyi, bu milleti, bu devleti, o kadar kuvvetli ve kudretli kılabilmek ki bu acılar bir daha ortaya çıkmasın dünyada. Hiçbir zalim, kendisini kuvvetli gören hiçbir güç, bir masuma, bir mazluma zulmetmeye cesaret edemesin. Asıl olan hep birlikte yürüttüğümüz çalışmaları, bu milleti bu noktaya yeniden getirebilmektir."

- "Tam bağımsızlık iddiası ve iradesiyle çalışmalara devam"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir Türkiye oluşturulduğunu belirterek, daha gidilecek uzun bir yolun olduğunu kaydetti.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin muazzam bir başarıya imza attığına işaret eden Kacır, havacılıkta Türk milletinin destan yazdığını söyledi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için tam bağımsızlık iddiası ve iradesiyle çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kacır, bugünün dünyasında siyasi bağımsızlığın iktisadi ve teknoloji bağımsızlığından geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin bugün kendi uçağını, otomobilini, insansız denizaltı aracını yapan ülke konumuna ulaştığını vurgulayan Kacır, 60 yıllık rüyaların gerçeğe dönüştürüldüğünü belirtti.

Kacır, başarılı çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.