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        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Antalya'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:10
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        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Antalya'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Meydankavağı, Muratpaşa, Karşıyaka, Konuksever ve Yenigün mahallelerinde meydana gelen 6 kapkaç ve yağma olaylarıyla alakalı çalışma yaptı.

        Ekipler belirledikleri şüpheli M.A.K'yi operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "kapkaç" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.

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