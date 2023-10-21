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        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ilk maçında, Kazakistan ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:32 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:32
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        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
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        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ilk maçında, Kazakistan ile golsüz berabere kaldı.

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, her iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Gruptaki diğer maçta Belarus, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.

        Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 24 Ekim'de Belarus, son maçını 27 Ekim'de İskoçya ile yapacak.

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