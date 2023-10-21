İsrail'in Gazze'ye saldırıları Antalya'da protesto edildi

Antalya'da "Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

Antalya Müzesi önünden Güllük Caddesi yakınlarına kadar yürüyen kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Meşalelerle yürüyenler, İsrail karşıtı sloganlar atarken Filistin bayraklarıyla Filistin halkına destek verdi.

Yürüyüşe katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan katliama karşı seslerini yükseltmek için eylemde olduklarını söyledi.

Yalçın, "İnsanlık, tarihin en kirli savaşlarından biriyle yüz yüze. Bugün Filistin'de insanlık saldırı altında. Kaç gündür, o küçük alanda insanlar can pazarında yaşıyor. Ama bilsinler ki insanın onuru ayağa kalkacak ve İsrail'i yenecek." diye konuştu.

Ali Yalçın, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini de kınadı.

Yürüyüşe, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de destek verdi.