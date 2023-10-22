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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:07
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Atatürk

        Hakemler:Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Bertuğ Öndeş, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Furkan Aydın, Ivanov, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Can Koç, Berke Eray Yetkin)

        Setler: 21-25, 25-18, 25-22, 25-15

        Süre: 123 dakika (27, 29, 45, 22)

        ANTALYA

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