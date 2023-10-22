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        Antalya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:30
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        Antalya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İ.K'nın kullandığı 34 BLZ 526 plakalı otomobil, Kaş-Elmalı kara yolunda aynı yönde seyreden B.G. yönetimindeki 07 TCM 78 plakalı traktör ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü B.G, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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