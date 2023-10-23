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        Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını "yurt dışına kaçış planı" ele verdi

        Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 kişinin, hazırladıkları kaçış planı tespit edilince yakalandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:08
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        Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını "yurt dışına kaçış planı" ele verdi
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        Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 kişinin, hazırladıkları kaçış planı tespit edilince yakalandığı ortaya çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Antalya'da gözaltına alındığı, ardından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüt üyeleriyle yurt dışına kaçış planı hazırladığının tespit edildiği bildirildi.

        Uygulama üzerinden kurulan grupta kaçış planının diğer örgüt üyeleriyle de paylaşıldığı belirtilen açıklamada, delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenlendiği kaydedildi.

        Operasyonda ihraç edilen hava pilot kurmay albay, 2 hava pilot üsteğmen, 3 hava astsubay, komiser, polis memuru ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, şüphelilerin üst aramasında 15 bin 445 avro, 11 bin 820 lira, 500 gram gümüş külçe ile sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

        Kemer ilçesinde, dün FETÖ üyesi oldukları iddia edilen şüpheliler, Phaselis Koyu'ndan deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

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