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        2. Antalya Bilim Festivali'ne ziyaretçi akını yaşandı

        Antalya'da Kepez Belediyesince bu yıl 2'si düzenlenen Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST), çok sayıda bilim ve teknoloji meraklısını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:41
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        2. Antalya Bilim Festivali'ne ziyaretçi akını yaşandı
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        Antalya'da Kepez Belediyesince bu yıl 2'si düzenlenen Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST), çok sayıda bilim ve teknoloji meraklısını ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcıları bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturan BİLİMFEST, 4 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

        Dokumapark'taki 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivale, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, üniversiteler, teknokentler başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji üreten kurumların yanı sıra üniversiteler, okullar ve çeşitli kamu kurumları katıldı.

        Her yaşa hitap eden bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünlerin sergilendiği festival, yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın tarım ve turizmden sonra bilimin de başkenti olmaya aday olduğunu belirtti.

        Katılımcıların bilgiye, teknolojiye, uzay çağına, gökyüzüne ne kadar tutkulu olduklarını gördüğünü aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Festivalde birbirinden değerli eserler sergilendi. Modern dünyanın bilim ve teknoloji alanlarında ufukları zorlayabilen bir ülke olduğumuzu gözlemledik. 1961'de yolda bırakılan Devrim ile en ileri teknolojiye sahip TOGG'un yan yana sergilendiği festival, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmeye yönelik önemli bir etkinlik oldu."

        Tütüncü, festivalin proje yarışmasıyla da taçlandırıldığını ifade etti. BİLİMFEST Proje Yarışmasının "En"lerini belirlediklerini anlatan Tütüncü, yarışmacı öğrencilerin 4 gün boyunca 3 farklı alandaki fikirlerini hem ziyaretçilere hem de değerlendirme kuruluna sunduğunu ve ilk 3'e girenlerin festival sahnesine davet edilerek onurlandırıldığını bildirdi.

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