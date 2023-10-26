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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:16
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        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kestel Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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