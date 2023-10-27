Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Balbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ö.P. (70) olduğu anlaşıldı.

        Ö.P'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'da yapacağı dalışı değerlendirdi:
        Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'da yapacağı dalışı değerlendirdi:
        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
        Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
        Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Asılı bayrağı indirip, üzerine bastı, akli dengesi bozuk çıktı
        Asılı bayrağı indirip, üzerine bastı, akli dengesi bozuk çıktı
        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı