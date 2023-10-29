Antalya'da kayboldukları dağda kuyuya düşen 5 turistten biri yaşamını yitirdi
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde geziye çıktıkları Geyikdağ'da kaybolan 30 kişilik yabancı turist kafilesinden 5 kişi kuyuya düştü, bunlardan biri hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde geziye çıktıkları Geyikdağ'da kaybolan 30 kişilik yabancı turist kafilesinden 5 kişi kuyuya düştü, bunlardan biri hayatını kaybetti.
Gezi için Gündoğmuş'a giden 30 turist, akşam saatlerinde Eğrigöl yaylası bölgesindeki Geyikdağ'ına çıktı. Gidiş rotalarını kaybeden turistlerden 5'i bölgedeki kuyuya düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Orman işçileri sevk edildi.
Kaybolan turistlere ulaşan ekipler, kuyuya düşen turistlere müdahale etti. Turistlerden birinin öldüğü belirlendi.
Kuyudan çıkartılan diğer 4 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı, hayatını kaybeden turistin cesedi ise otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.