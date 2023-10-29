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        Antalya'da verilen Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi giysiler sergilendi

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesindeyken 100 sene içinde büyüdük, serpildik, güçlendik. Dünyaya, geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:34 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:34
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        Antalya'da verilen Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi giysiler sergilendi
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesindeyken 100 sene içinde büyüdük, serpildik, güçlendik. Dünyaya, geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in ev sahipliğinde Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde resepsiyon verildi.

        Resepsiyonda, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün "100. yıla özel" hazırladığı defilede tarihi giysiler sergilendi.

        Şahin, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en güzel ve en anlamlı bayrağına sahip olduğunu söyledi.

        Bu bayrağın bir dönem Filistin'de, Gazze'de dalgalandığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

        "Bu bayrağın dalgalanmayı bıraktığı Filistin'de sadece korku, keder, kan, gözyaşı var. Biz ay yıldızlı bayrağımızın gölgesindeyken 100 sene içinde büyüdük, serpildik, güçlendik. Dünyaya, geleceğe umutla bakıyoruz. Ay yıldızımızın gölgesinden mahrum olanlar perişan, sıkıntılı. Cumhuriyet'e bir de buradan bakın, Cumhuriyet sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."

        Gazze'de yaşananların kalplerde yara açtığını ancak Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek amacıyla özel programlar hazırladıklarını belirten Şahin, programlarda kurumlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin emeği bulunduğunu ifade etti.

        Bazı etkinliklerin hazırlıklarına bir yıl önce başlandığını dile getiren Şahin, unutulmayacak, iz bırakacak projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle çocukları önemsediklerini, bu açıdan her eve girmek için Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Şahin, "Antalya 100. yılın hakkını verdi. Antalya'nın Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ne kadar bağlı olduğunu dosta düşmana gösterdik." dedi.

        Resepsiyonda, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca marşlar okundu.

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