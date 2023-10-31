Antalya Devlet Tiyatrosu kasımda 7 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) kasımda 5 yetişkin ve 2 çocuk oyunu olmak üzere 7 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) kasımda 5 yetişkin ve 2 çocuk oyunu olmak üzere 7 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde Buzlar Çözülmeden, Herkes İçin Keloğlan ve Shakespeare'nin Bütün Oyunları sahnelenmeye devam edecek.

Cevat Fehmi Başkut'un kaleme aldığı ve Alpay Aksum'un yönettiği "Buzlar Çözülmeden" oyunu, 1- 4 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Oyun, zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasıyla dünyadan kopan bir kasabaya yeni bir kaymakam atanması ve ardından yaşanan olayları konu ediyor.

- Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 3 oyun sahnelenecek

Kasım ayı programında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Sivas Devlet Tiyatrosu "Peter Pan" isimli çocuk oyununu sahneye taşıyacak.

James Matthew Barrie tarafından kaleme alınan, Can Gürzap'ın Türkçeye çevirdiği, Ozan Kalkan'ın yönettiği eser, 5 ve 6 Kasım'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Toplu Hikayeler" oyunu, 7, 8 ve 9 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Donald Margulies'in yazdığı, Murat Somay'ın çevirdiği, Jason Hale'in yönettiği oyun, bir yazarın başka usta bir yazar yardımıyla nasıl bir yol katettiğini ele alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Sinyor Battista'nın biri hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceralarını anlatan "Hırçın Kız" isimli oyununu izleyiciyle buluşturacak.

William Shakespeare'in yazdığı, Nurettin Sevin'in çevirdiği, Yücel Erten'in yönettiği oyun 10 ve 11 Kasım'da sahnelenecek.

- "Herkes İçin Keloğlan" ve "Shakespeare'in Bütün Oyunları" izleyiciyle buluşacak

Antalya Devlet Tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran "Herkes İçin Keloğlan" isimli çocuk oyununu 14 ve 19 Kasım'da sahneye taşıyacak.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı ve Sabri Özmener'in yönettiği oyun, Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerini işliyor.

Üç kafadarın bir araya gelerek Shakespeare'in bütün oyunlarını birlikte oynama çabasını anlatan "Shakespeare'in Bütün Oyunları" oyunu, 15-18 ve 22-25 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in kaleme aldığı, Leyla Özgüler Kalender'in çevirdiği tiyatro eseri, Gökçe Yurtsal tarafından yönetilecek.

Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten ve müzikleri Akın Sevgör imzası taşıyor.

- "Yoldan Çıkan Oyun" ​​​​​​​prömiyer yapacak

Antalya Devlet Tiyatrosu, 29 Kasım'da "Yoldan Çıkan Oyun" isimli oyunun prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği ve Ferdi Dalkılıç'ın yönettiği oyun, 1920'lerde yaşanan bir cinayet hikayesini sahneye taşıyan sanatçıların başına gelen aksilikleri anlatacak.

Eserin dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Barbaros Gülaçtı ve müzikleri Selçuk Yılmaz imzası taşıyacak.