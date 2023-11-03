Manavgat'ta Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenciye ödül verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren 100 öğrenciye ödül verildi.

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle, 100 öğrenciye 100 ödül sloganıyla, "Cumhuriyet'in 100'ncü Yılı Destanı" adlı yarışma düzenlendi.

İlçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 52 bin öğrencinin katıldığı yarışmanın sonuçları belirlendi. Namık Karamancı Fen Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren resim dalında 34, şiir dalında 33 ve kompozisyon dalında 33 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada, 25 öğrenciye altın, 75 öğrenciye ise bin lira hediye çeki dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz dereceye giren öğrencileri kutlayarak ödüllerini verirken, hayırsever iş insanı Salih Çiftçi'ye de verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Türköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmaya 52 bin öğrencinin katıldığını, 100. yılda 100 öğrenciye ödül dağıttıklarını söyledi.

İş insanı Salih Çiftçi de, Cumhuriyet'in 100 yılında düzenlenen yarışmaya destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak, daha ileri zamanlara aktarabilmek ve onlara Cumhuriyetin önemini kavratabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir yarışma düzenledik. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi bir nebzede olsa ödüllendirmek istedik" diye konuştu.