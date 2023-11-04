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        Antalya'da "Kemer Sup Cup" sona erdi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ilki yapılan ayakta kürek çekme yarışı "Kemer Sup Cup" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:56
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        Antalya'da "Kemer Sup Cup" sona erdi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ilki yapılan ayakta kürek çekme yarışı "Kemer Sup Cup" tamamlandı.

        Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Paddle Together Türkiye tarafından düzenlenen yarışma, Kemer Ayışığı Koyu'nda yapıldı.

        Yarışlara, 100 kadın ve 100 erkek sporcu katıldı.

        Rusya şampiyonları Evgeniy Kostur ve Marina Revenko'nun da yer aldığı yarış, iki kategoride ve 16 etap olarak yapıldı.

        Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, Cumhuriyet'in 100'ncü yılı dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı.

        Yarışma sonunda erkekler kategorisinde Evgeniy Kostur birincilik, Sergiy Khvostenko ikincilik, Ali Bahçeci üçüncülük elde etti.

        Kadınlar kategorisinde, Marina Revenko birinci olurken, Olena Jankovka ikinci, Maria Osipova üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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