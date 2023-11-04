Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

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