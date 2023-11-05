İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

M.Ü'nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı tır, Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül'e çarptı.

İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Akgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Akgül'ün cenazesinin memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, tırın sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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