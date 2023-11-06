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        Antalya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:26
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        Antalya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Murat Temirtaş (22) yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil, gece saatlerinde Isparta-Antalya kara yolunda A.Ç'nin kullandığı 07 NJP 88 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Temirtaş ile otomobildeki kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu Hilmi Partal (18) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kuzenlerin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Gençlerin ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları morgun önünde gözyaşı döktü.

        Otopsi işlemlerinin ardından Murat ve Seyfettin Temirtaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

        Cenazeler, Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi'ndeki Çayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Bu arada, düğünden dönen gençlerden Murat Temirtaş'ın kazadan önce telefonla konuştuğu annesine "10 dakika içinde evdeyiz" dediği öğrenildi.

        Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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