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        Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğünden "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması

        Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü, akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ının tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından kaynaklandığı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:13
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        Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğünden "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması
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        Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü, akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ının tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından kaynaklandığı uyarısında bulundu.

        Müdürlükten "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yapılan açıklamada, erkekler arasında en sık görülen, kadınlarda ise üçüncü sırada yer alan akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı, tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren hastalık grubu olduğu belirtilen açıklamada, "Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile oluşmaktadır. Dolayısıyla sigara içiminin engellenmesiyle akciğer kanseri tanısının yüzde 90'a kadar önlenebileceği tahmin edilmektedir. Akciğer kanseri için diğer risk faktörleri arasında pasif içicilik (sigara), akciğer kanseri yönünden aile öyküsünün varlığı, radyasyon maruziyeti, hava kirliliği ve tüberküloz yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, akciğer kanserinin belirtileri arasında, geçmeyen ya da giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak, derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı, nefes darlığı, sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit, zatürre gibi akciğer enfeksiyonları olduğu vurgulandı.

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